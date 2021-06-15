Песков рассказал, почему он несколько дней не проводил брифинги

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился, по какой причине он несколько дней не проводил брифинги и пресс-конференции. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я чуть болел, но теперь все хорошо», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.

В декабре прошлого года Песков рассказал, почему он и члены его семьи не привились от коронавируса, после того как переболели этой болезнью. По его словам, они отказались от вакцинации из-за того, что у них был выявлен высокий уровень антител в крови.

Дмитрий Песков и его жена фигуристка Татьяна Навка заразились COVID-19 в мае прошлого года. Они проходили лечение в больнице и спустя пару недель были выписаны. Пресс-секретарь позже признался, что задумывался о завещании, когда столкнулся с болезнью.

Согласно последним данным оперативного штаба, в России выявлено 5 236 593 случая коронавируса. С начала пандемии жертвами инфекции стали 127 180 человек, вылечились 4 818 244 пациента.