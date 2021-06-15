Суд отправил в колонию сотрудницу МИД за растрату $1 млн

Пресненский суд Москвы 15 июня приговорил эксперта валютно-финансового департамента МИД России Наталью Агальцову к пяти годам колонии за растрату $1 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что женщина будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Агальцову взяли под стражу в зале суда.

«Гражданский иск МИД России удовлетворен частично в размере 67 461 руб.», — уточнили в суде.

Изначально сторона обвинения ходатайствовала о назначении обвиняемой наказания в виде шести лет лишения свободы.

В Министерстве иностранных дел России подтвердили факт пропажи в 2020 году крупной суммы денег. В ведомстве рассказали, что по факту исчезновения денег руководство министерства незамедлительно обратилось в правоохранительные органы, после проведенных следственных действий в качестве обвиняемой по уголовному делу была привлечена сотрудница валютно-финансового департамента министерства.

3 июня Мещанский суд Москвы приговорил к 7,5 года колонии бывшего заместителя руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) Елену Паткину по обвинению в растрате 154 млн руб.