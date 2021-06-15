В Санкт-Петербурге подростка избили за сережку в ухе

На школьников в Московском районе Санкт-Петербурга напал мужчина из-за серьги в ухе у одного из подростков. Он сильно избил юношу, прежде чем им удалось убежать. Об этом сообщает издание «Невские Новости».

В ночь на 13 июня 16-летнего школьника жестоко избили на 5-м Предпортовом проезде. Юноша с друзьями возвращался домой от друга, который живет в соседнем доме.

По словам сестры пострадавшего, двое неизвестных неславянской внешности начали оскорблять школьников из-за серьги в ухе ее брата. Ребята проигнорировали агрессивных прохожих, однако один из них толкнул мальчика, сел на него сверху и стал избивать по лицу и голове. Второй в это время сдерживал его друзей и не давал оттащить нападавшего.

После нападения подростка госпитализировали с тремя переломами: сломаны нижняя правая подглазница, боковая правая подглазница и правая носовая пазуха.

Кроме того, врачи зафиксировали многочисленные гематомы на лбу, отекший глаз. По их словам, есть отек сетчатки, что может привести к ее отслоению и последующей слепоте.

По информации пресс-службы МВД, 42-летнего подозреваемого в нападении по горячим следам задержала полиция. С учетом возраста потерпевшего материалы дела передали в Следственный комитет.

Ранее мужчина избил ученика 11-го класса во время прогулки со знакомой в центре Москвы.