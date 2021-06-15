Инфекционист допустил введение локдауна в Москве

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что введение в Москве локдауна будет оправдано в случае, если в больницах не останется мест для тяжело заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Все будет зависеть от того, как резко будет продолжаться рост заболеваемости, от наличия мест в больницах. Если мест в больницах уже не будет и коронавирусная инфекция будет протекать более тяжело, то да, такие ограничения будут оправданы, потому что банально негде будет лечить тех, кто будет заболевать», — сказал он, отвечая на вопрос о вероятности введения в Москве локдауна по аналогии с 2020 годом.

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург назвал причины роста заболеваемости COVID-19 в России.

12 июня мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, который вводит новые ограничения, связанные с коронавирусом. Из-за роста числа заражений 15 — 19 июня объявлены выходными днями. С 13 по 20 июня не будут работать детские игровые комнаты и фуд-корты в торговых центрах и других общественных местах. Также будут закрыты аттракционы в парках. Кроме того, ограничивается работа ночных заведений и ресторанов.

В России 15 июня было выявлено 14 185 случаев коронавируса. Больше всего новых случаев COVID-19 было зафиксировано в Москве. На российскую столицу пришлось 6 805 новых заражений. Следующими идут Московская область и Петербург с 1 135 и 902 выявленными случаями.