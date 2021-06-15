Директора горевшей новосибирской АЗС задержали

Директора автозаправочной станции в Новосибирске, где 14 июня был крупный пожар, задержали. Об этом ТАСС заявил заместитель прокурора Новосибирской области Павел Смагоринский.

«Был задержан директор общества, хозяин АЗС», — уточнил собеседник.

Предполагается, что 16 июня примут решение об избрании задержанному меры пресечения.

До этого на автозаправочной станции «Еврогаз», находящейся на Гусинобродском шоссе в Новосибирске, произошел выброс газа. Был спровоцирован серьезный пожар. В результате происшествия пострадали 35 человек. По последним данным, три гражданина Киргизии пострадали при взрыве на АЗС. 17 пострадавших по-прежнему остаются в больнице, из них семь человек в реанимации с ожоговым шоком.

Губернатор региона Андрей Травников призвал координировать работу всех надзорных органов для того, чтобы качественно, быстро и с минимальными проблемами для бизнеса провести эти проверки.

Помимо того, планируется проверить обоснованность размещения АЗС в жилых кварталах в Новосибирской области.