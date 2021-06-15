Роспотребнадзор рассказал, когда не нужна вторая доза вакцины от COVID-19

Вторая доза вакцины от коронавируса нового типа не вводится, если пациент заболел COVID-19 после первой прививки, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом в ведомстве отметили, что перед вакцинацией не требуется сдавать какие-либо анализы.

«Сдавать ПЦР-тест или тест на антитела к коронавирусу, чтобы убедиться, что вы не перенесли заболевание бессимптомно, - личный выбор каждого», – заявили в пресс-службе.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали вакцинацию единственным способом победить пандемию COVID-19.

За весь период пандемии в России выявлено более 5,2 млн случаев заражения коронавирусом, более 126 тыс. заболевших скончались.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».