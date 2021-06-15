Роспотребнадзор рассказал об единственном способе победить COVID-19

Окончательно справиться с распространением коронавируса нового типа позволит только массовая вакцинация, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора. Об этом сообщает РИА «Новости».

«COVID-19 совсем не банальная, а очень коварная и сложная инфекция, которая может закончиться неблагоприятным исходом», – предупредили в ведомстве.

При этом Роспотребнадзор призывает россиян привиться от коронавируса летом, чтобы подготовить организм к традиционному росту заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в осенне-зимнем периоде.

Кроме того, в ведомстве предупредили, что без вакцинации массовые вспышки заболеваний, подобных COVID-19, неизбежны.

«Защитить от эпидемии и пандемии может не просто вакцинация, а массовая вакцинация, которая проводится в течение короткого промежутка времени, когда в популяции создается большой пул защищенных людей и останавливается передача вируса от человека человеку», – пояснили в пресс-службе.

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург назвал причины роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в России.

За весь период пандемии в России выявлено более 5,2 млн случаев заражения коронавирусом, более 126 тыс. заболевших скончались.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».