Протасевич считает, что в СИЗО КГБ ему безопаснее всего

Основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич на брифинге, организованном в Минске МИД Белоруссии, заявил, что считает следственный изолятор КГБ самым безопасным для себя местом, сообщает РИА «Новости».

«Сейчас место, в котором я постоянно нахожусь, для меня, как мне кажется, самое безопасное <...> Многие уже наверняка считают меня предателем. Хотя я хочу подчеркнуть, что я никого не предавал. Это очевидно. С учетом кучек радикалов, может быть все, что угодно. И с украинской стороны, мало ли, могут быть какие-то претензии. Я скажу честно, даже если бы мне предложили сейчас выйти на свободу, я бы обязательно попросил себе госзащиту», — заявил Протасевич.

Задержанный подчеркнул, что он находится в СИЗО в безопасности и с ним там нормально обращаются.

Ранее арестованный Протасевич объяснил раны на руках.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также была задержана его девушка, россиянка Софья Сапега.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.