Протасевич рассказал, за что уважает Лукашенко

Задержанный в Белоруссии журналист Роман Протасевич заявил, что по-прежнему не планирует становиться политическим сторонником белорусского президента Александра Лукашенко, но уважает его, сообщает РИА Новости.

«Я не изменил своих политических взглядов. Я могу честно и открыто сказать перед всеми камерами: я не буду политическим сторонником президента. Да, я его уважаю как человека, который смог выстоять перед всем тем натиском, который начался летом и продолжается до сих пор. Но я не буду сторонником президента», — сказал он.

В понедельник 14 июня в Минске проходит пресс-конференция, организованная белорусским МИД по ситуации с самолетом Ryanair, где присутствует Протасевич.

Ранее Протасевич в эфире белорусского телеканала ОНТ похвалил Лукашенко. Журналист уточнил, что раньше «много критиковал» белорусского лидера, но погрузившись в политическую тематику, пришел к выводу, что уважает Лукашенко.

23 мая в Минске совершил экстренную посадку лайнер ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Находившийся на его борту основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка Софья Сапега.

Белорусские следователи обвиняют Протасевича в организации массовых беспорядков, действий, нарушающих общественный порядок, а также в разжигании социальной вражды и розни.