Число пострадавших на АЗС в Новосибирске выросло до 26 человек

Число пострадавших при пожаре на заправке в Новосибирске, который начался во время заправки автомобиля, возросло до 26 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главного врача станции скорой помощи Новосибирской области Ирину Большакову.

«В настоящее время 26 пострадавших, есть еще один тяжелый, и еще один ребенок 12 лет, его состояние - средней степени тяжести, даже, скорее легкой, но он госпитализирован», — рассказала Большакова.

В МЧС отмечают, что число пострадавших составило 24 человека.

«Пострадали 24 человека, в том числе один ребенок, из них 19 человек (в том числе ребенок) госпитализированы в ожоговый центр ОКБ», — заявили в экстренных службах.

Ранее сообщалось о 21 пострадавшем.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, в 18:04 местного времени (14:04 мск) пожарные выехали на сообщение о возгорании автозаправочной станции «Еврогаз» на Гусинобродском шоссе, дом 60. На месте происшествия наблюдалось плотное задымление, происходили взрывы газовых баллонов и емкостей с топливом.