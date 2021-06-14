В пожаре на АЗС в Новосибирске пострадали 16 человек

В пожаре на заправке в Новосибирске, который начался во время заправки автомобиля, пострадали 16 человек, сообщает Telegram-канал Life Shot.

После воспламенения автомобиля, произошло еще как минимум пять взрывов. Пожар распространился на площади 1000 квадратных метров. Среди пострадавших есть дети.

«Установлено, что на АЗС, где начался пожар, произошло не менее пяти сильных взрывов. После них последовала сильная ударная волна, ее ощущали жители соседних домов», — рассказали ТАСС в экстренных службах.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, в 18:04 местного времени (14:04 мск) пожарные выехали на сообщение о возгорании автозаправочной станции «Еврогаз» на Гусинобродском шоссе, дом 60. На месте происшествия наблюдалось плотное задымление, происходили взрывы газовых баллонов и емкостей с топливом.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших.