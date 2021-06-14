Число пострадавших при пожаре на новосибирской АЗС выросло до восьми

В результате взрыва на автозаправочной станции в Новосибирске пострадали восемь человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

До этого сообщалось, что шесть человек, среди которых есть маленький ребенок, пострадали при инциденте.

По словам источника, взрыв произошел возле газовой заправки.

Отмечается, что среди пострадавших двое пожарных.

Пожар произошел на складе на Гусинобродском шоссе, в дальнейшем огонь перекинулся на территорию заправки.

Собеседник агентства уточнил, что в настоящее время сохраняется угроза взрыва заправки. Гусинобродское шоссе сейчас перекрыто сотрудниками ГИБДД.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, в 18:04 местного времени (14:04 мск) пожарные выехали на сообщение о возгорании автозаправочной станции «Еврогаз» на Гусинобродском шоссе, дом 60. На месте происшествия наблюдалось плотное задымление, происходили хлопки газовых баллонов и емкостей с топливом.

Ранее сообщалось, что около пяти сильных взрывов произошло на горящей автозаправке в Новосибирске.