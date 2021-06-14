Путин заявил, что ничего не знал заранее об аресте Протасевича в Минске

Президент России Владимир Путин в интервью американском телеканалу NBC заявил, что заранее не был осведомлен об аресте в Минске белорусского блогера-оппозиционера Романа Протасевича.

«Относительно Белоруссии Путин настаивал, что не знал заранее о том, что испытывающий проблемы президент страны Александр Лукашенко должен был арестовать оппозиционного журналиста, используя уловку, чтобы заставить самолет с ним сделать экстренную посадку», — сообщил телеканал на сайте.

Цитат NBC не привел.

Ранее на Украине заявили, что самолет с Протасевичем не запрашивал посадку.

23 мая по требованию белорусских властей в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного судна основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.

Инцидент вызвал международный скандал. Постоянные представители 27 стран — членов Евросоюза согласовали санкции против белорусских авиакомпаний.