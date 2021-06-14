МЧС сообщило о шести пострадавших при пожаре на новосибирской АЗС

МЧС сообщило о шести пострадавших при пожаре на новосибирской автозаправочной станции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального главка ведомства.

«Происходят хлопки баллонов и емкостей с топливом на автозаправочной станции по адресу: Гусинобродское шоссе, дом 60 корпуc 4», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что площадь пожара достигла 500 квадратных метров.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что мужчина и маленький ребенок пострадали при взрыве автозаправки в Новосибирске.

В начале июня на золотодобывающей шахте в Бурятии произошел взрыв, в результате происшествия погиб один человек, еще 10 пострадали.