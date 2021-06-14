Больше половины Абхазии осталось без света из-за остановки генераторов на ИнгурГЭС

Больше половины территории Абхазии осталось без электроснабжения из-за аварийной остановки генераторов на ИнгурГЭС. Об этом сообщает пресс-служба РУП «Черноморэнерго».

«Без подачи электроэнергии остались Галский район, Очамчирский район, Гулрыпшский район, часть Сухумского и Гагрского районов», — говорится в сообщении.

Также без подачи электроэнергии осталось около половины абонентов в Тбилиси, сообщил агентству источник в компании по распределению энергии «Теласи».

Уточняется, что на месте работают специалисты ИнгурГЭС.

Ингурская ГЭС — крупнейшая гидроэлектростанция в регионе, на долю которой приходится энергоснабжение Абхазии. Плотина находится на контролируемой властями Грузии территории, а машинные залы, четыре перепадные ГЭС и Галское водохранилище — на территории Абхазии.

Ранее сообщалось, что национальная комиссия Украины, отвечающая за госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запретила импорт электроэнергии из России и Белоруссии.