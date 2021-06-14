Трехлетняя девочка из Британии погибла после того, как ее отец упал на нее с карусели

Трехлетняя Эмберли Пеннингтон-Фоли умерла от травм головного и спинного мозга после несчастного случая в парке в Аппер-Хатте, городе недалеко от Веллингтона, 27 августа 2020 года. Об этом сообщает Daily Mail.

Девочка была с отцом Робертом в парке, когда случилась трагедия. Мужчина играл с дочерью на аттракционе, известном как Supernova Ring — вращающемся пластиковом кольце, подвешенном над землей.

Роберт стоял на одной стороне кольца у земли, а Эмберли сидела на другой. Затем отец девочки начал перемещаться из стороны в сторону, заставляя диск вращаться, но потерял равновесие и всем своим весом упал прямо на голову и шею ребенка.

Отец отвез дочь в медицинскую клинику в трех минутах езды от места происшествия, но врачам не удалось реанимировать девочку.

Ранее сообщалось, что в Москве шестилетний ребенок разбился, упав с катера. Мальчика доставили на поисково-спасательную станцию, однако от полученных травм он умер.