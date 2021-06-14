Человек упал на пути на «фиолетовой» ветке метро Москвы

Девушка упала на пути на станции метро «Улица 1905 года» в Москве, пассажирка скончалась на месте. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ.

Отмечается, что инцидент произошел около восьми утра в понедельник, 14 июня. В настоящее время правоохранители выясняют все причины произошедшего.

10 июня человек упал на пути на «зеленой» ветке метро Москвы.

В мае текущего года женщина упала на рельсы и погибла на станции Арбатская Арбатско-Покровской («синей») ветки московского метрополитена. До этого, в апреле, на Серпуховско-Тимирязевской («серой») линии московского метро отсутствовало движение поездов от «Боровицкой» до «Нагорной» из-за человека, упавшего на пути на станции «Тульская».