В России четвертый день подряд выявлено более 12 тысяч случаев коронавируса

В России четвертый день подряд выявлено более 12 тыс. случаев коронавируса, за последние сутки зафиксирован 13 721 случай болезни. Об этом сообщает оперативный штаб.

Отмечается, что у 16,2% заболевших не было клинических проявлений коронавируса. За минувшие сутки жертвами COVID-19 стал 371 человек, при этом вылечились 8 312 пациентов.

Лидерами по количеству заболевших за последние 24 часа стали Москва (6 590), Московская область (1 043), Санкт-Петербург (865). Меньше всего случаев инфекции выявлено в Ненецком автономном округе (4) и Магаданской области (4).

В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 5 222 408 случаев коронавируса. За весь период умер 126 801 человек, выздоровели 4 809 647 человек.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что после прививки от коронавируса сохраняется небольшая вероятность заболеть COVID-19. Подобные случаи, когда у привитого человека возникали симптомы, уже описаны врачами. Глава Минздрава Михаил Мурашко отмечал, что заражаются менее 0,8% получивших вакцину.