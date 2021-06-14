В Хабаровске двухлетний ребенок выпал из окна третьего этажа жилого дома. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника прокурора Хабаровского края Анну Исаеву.

Отмечается, что инцидент произошел утром в понедельник, 14 июня, на улице Машинистов.

По словам Исаевой, в момент происшествия мать кормила другого 9-месячного ребенка на кухне. Второй сын был в зале. Он забрался на стоящий у окна стул, облокотился на москитную сетку и выпал. Ребенка госпитализировали с закрытым переломом бедренной кости.

Состояние мальчика оценивается как удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает. Семья благополучная, отметила представитель надзорного органа.

Прокуратура Железнодорожного района Хабаровска проводит проверку инцидента.

Ранее сообщалось, что в «Москва-Сити» девушка выпала с 86-го этажа башни «Евразия».

До этого годовалый ребенок выпал с шестого этажа в Москве.