В Техасе 29 человек пострадали в результате наезда гоночной машины на зрителей

Гоночная машина въехала в толпу зрителей во время гонок в американском штате Техас (округ Эль-Пасо), в результате происшествия пострадали 29 человек. Об этом сообщил телеканал KVIA ABC-7 News со ссылкой на офис шерифа.

Отмечается, что инцидент произошел в населенном пункте Фабенсе. По предварительным данным, восемь человек направили в больницы, состояние троих из них оценивается как тяжелое.

В заявлении шерифа указано, что автомобиль по неизвестным причинам выехал за пределы грязевого трека и разрушил ограждение. Три другие машины также получили повреждения в результате аварии.

17 марта на востоке Москвы автомобиль въехал на тротуар и столкнулся с автобусом, высаживающим людей на остановке. Сообщалось, что авария произошла на улице Стромынка в районе дома 14/1. В результате инцидента пострадали три человека. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.