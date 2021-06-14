Прокуратура Москвы проверит инцидент со спавшим у магазина «пьяным» мальчиком

Прокуратура Москвы проведет проверку после инцидента с 13-летним мальчиком на северо-западе столицы, который спал пьяным у магазина. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

По предварительным данным, 13 июня в столичном районе Щукино на улице возле продуктового магазина нашли спящего 13-летнего мальчика, который, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Хорошевская межрайонная прокуратура во время проверки установит обстоятельства и причины случившегося, даст оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований в ведомстве будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

В июле 2019 года в селе Буйское Кировской области автомобиль, за рулем которого находился сотрудник полиции, насмерть сбил шестилетнего мальчика, выехавшего на велосипеде на проселочную дорогу.

Тогда экспертиза, проведенная судмедэкспертом Сергеем Насоновым, показала наличие спирта в крови погибшего ребенка. По версии следствия, образец крови мальчика мог быть испорчен из-за халатности судмедэксперта, так как хранился в ненадлежащих условиях. Против Насонова было возбуждено уголовное дело. Впоследствии суд назначил ему наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства.