Велосипедисты устроили заезд по ночному Санкт-Петербургу
Колонна велосипедистов-экстремалов проехала по Петербургу в ночь на воскресенье, 13 июня. По информации телеканала «360», к полицейским стали поступать жалобы о спортсменах, занявших проезжую часть.
В скором времени появились видеозаписи с городских камер наблюдения, на которых видно участников заезда.
Велосипедисты двигались по улице Победы в сторону Московского проспекта. Очевидцы сказали, что в колонне было свыше 250 человек.
Затем велосипедисты выехали на Московский и продолжили путь в сторону центра города.
Свидетели уточнили, что порой колонна заезжала на встречную полосу движения, а также проезжала красный сигнал светофора. Кроме того, среди участников были замечены люди на самокатах, моноколесах.
На перекрестке с улицей Бассейной колонна разделилась.
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