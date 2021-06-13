Велосипедисты устроили заезд по ночному Санкт-Петербургу

Колонна велосипедистов-экстремалов проехала по Петербургу в ночь на воскресенье, 13 июня. По информации телеканала «360», к полицейским стали поступать жалобы о спортсменах, занявших проезжую часть.

В скором времени появились видеозаписи с городских камер наблюдения, на которых видно участников заезда.

Велосипедисты двигались по улице Победы в сторону Московского проспекта. Очевидцы сказали, что в колонне было свыше 250 человек.

Затем велосипедисты выехали на Московский и продолжили путь в сторону центра города.

Свидетели уточнили, что порой колонна заезжала на встречную полосу движения, а также проезжала красный сигнал светофора. Кроме того, среди участников были замечены люди на самокатах, моноколесах.

На перекрестке с улицей Бассейной колонна разделилась.

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