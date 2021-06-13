Более 70 организаций нарушили требования по COVID-19 в Москве

Московское управление Роспотребнадзора за выходные выявило нарушения противоэпидемических требований в 71 столичной организации, сообщается на сайте ведомства.

Всего за 12 и 13 июня проверки были проведены на 334 объектах, по факту всех выявленных нарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях.

«На составление протоколов об административном правонарушении вызван 71 нарушитель: юридические, должностные лица и индивидуальные предприниматели», — говорится в сообщении.

Кроме того, пять объектов общественного питания были опечатаны из-за многочисленных грубых нарушений.

Ранее глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк сообщил, что власти проверят московские развлекательные заведения, предприятия общественного питания и торговые центры на соблюдение установленных ограничений. Начальник Главконтроля Евгений Данчиков в свою очередь напомнил москвичам о штрафах за использование детских и спортивных площадок в парках.

12 июня мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, который вводит новые ограничения, связанные с коронавирусом. Из-за роста числа заражений 15-19 июня объявлены выходными днями. С 13 по 20 июня не будут работать детские игровые комнаты и фуд-корты в торговых центрах и других общественных местах. Также будут закрыты аттракционы в парках. Кроме того, ограничивается работа ночных заведений и ресторанов.