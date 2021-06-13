Песков сообщил об исключении «Дождя» из кремлевского пула
Полина Рутковская
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Корреспонденты телеканала «Дождь» исключены из кремлевского пула, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РИА «Новости».
«Мы решили далее не взаимодействовать с каналом после проявленной им прямой поддержки незаконным акциям», — пояснил представитель Кремля.
Ранее главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко сообщил изданию «Медуза» (организация включена Минюстом в список иноагентов) об исключении корреспондентов из пула.
«Несколько недель назад нам сообщили, что наш корреспондент больше не работает в пуле», — заявил Дзядко.
Как рассказал «Медузе» сам Песков, данное решение связано с освещением каналом «Дождь» незаконных митингов в поддержку Алексея Навального.
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