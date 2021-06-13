Сапега подала жалобу на задержание

Арестованная в Минске гражданка России София Сапега подала жалобу на свое задержание, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката россиянки Александра Филановича.

По словам представителя защиты, судебное заседание по жалобе пройдет 14 июня в закрытом формате.

23 мая Сапега была задержана в Минске вместе со своим молодым человеком, основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс.

После задержания в белорусском провластном Telegram-канале «Желтые сливы» появилось видео, где Сапега призналась, что ведет Telegram-канал «Черная книга Беларуси», где публикуют персональные данные силовиков. Ее родственники и знакомые предположили, что на девушку могло оказываться давление. Россиянку арестовали в Белоруссии на два месяца.

Ранее посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов сообщил, что Сапега не заявляла жалоб на состояние здоровья и условия содержания. Аппарат уполномоченного по правам человека в России в свою очередь заявил об отсутствии обращений в защиту россиянки.