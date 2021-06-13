Власти Москвы проверят соблюдение ограничений на работу баров и фудкортов

Московские развлекательные заведения и предприятия общественного питания проверят на соблюдение новых ограничений в период с 13 по 20 июня, сообщил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк в беседе с ТАСС.

«Сотрудники полиции, Роспотребнадзора, департамента и ОАТИ проведут рейды на предмет соблюдения барами, клубами, караоке, ресторанами запрета на работу с 23.00 до 06.00», — рассказал Немерюк.

Кроме того, столичные торговые центры проверят на соблюдение запрета на работу фудкортов и детских игровых комнат.

Немерюк также напомнил, что в столице продолжают действовать штрафы за нарушение санитарных мер, введенных в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.

12 июня мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, который вводит новые ограничения, связанные с коронавирусом. Из-за роста числа заражений 15-19 июня объявлены выходными днями. С 13 по 20 июня не будут работать детские игровые комнаты и фуд-корты в торговых центрах и других общественных местах. Также будут закрыты аттракционы в парках. Кроме того, ограничивается работа ночных заведений и ресторанов.