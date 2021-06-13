Джонсон исключил лабораторное происхождение коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что «это не похоже на то», чтобы коронавирус имел лабораторное происхождение. Соответствующее заявление политик сделал в ходе пресс-конференции на саммите Группы семи (G7), сообщает Sky News.

Британский премьер добавил, что «любой здравомыслящий человек должен относиться к этому непредвзято».

По словам Джонсона, участники G7 также сошлись во мнении, что Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) необходимо усиливать с тем, чтобы их работа была более эффективной.

В Великобритании с 11 по 13 июня проходит традиционный саммит G7. Мероприятие проводится в курортном городке Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл. Помимо лидеров стран Группы семи, участие также принимают глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель.

Ранее сообщалось о том, что Группа семи (G7) приняла коммюнике, в котором содержится призыв к России прекратить «дестабилизирующее поведение».