Посты ДПС установили на въезде в Ивановскую область из-за ухудшения ситуации с COVID-19

Особые правила на въезд установили в Ивановской области для тех, кто следует по Костромскому, Ярославскому и Московскому направлениям. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«Причина такого решения оперативного штаба — ухудшение эпидситуации в столице», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вакцинированным гражданам, приезжающим в регион, не нужно соблюдать самоизоляцию или предоставлять справки. Приехать могут также те, кто имеет отрицательный тест на коронавирус, которой был сделан не ранее, чем за три дня до въезда, или те, кто имеет справку о наличии антител, выданную не ранее 1 января 2021 года.

В Ивановской области с начала пандемии выявлено 37 037 случаев заражения коронавирусом, в том числе 61 за последние сутки. Выздоровели 35 051 человек, 1 242 пациента умерли, отметили в оперштабе.

Ранее сообщалось, что в России 13 июня выявлено 14 723 случая коронавируса.