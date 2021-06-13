В Подмосковье разыграют квартиру среди привитых от коронавируса

На портале госуслуг Московской области появилась ссылка на регистрацию для участия в розыгрыше квартиры среди граждан, привившихся от коронавируса на территории региона.

Уточняется, что информацию об участии в розыгрыше можно будет отслеживать в личном кабинете на портале государственных и муниципальных услуг Подмосковья.

По данным телеканала «360», разыгрывается трехкомнатная квартира площадью 74,9 «квадрата» в ЖК «Новая Пролетарка» в Серпуховском округе.

«Главное условие — укол первым компонентом вакцины должен быть сделан с 15 по 25 июня 2021 года в пунктах вакцинации Минздрава Московской области. При этом препарат можно выбрать любой: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак»», — рассказали в пресс-службе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Принять участие в розыгрыше сможет любой гражданин старше 18 лет вне зависимости от места регистрации.

Итоги розыгрыша будут объявлены 27 июня в эфире телеканала «360».