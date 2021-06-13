Власти Кисловодска рассказали о состоянии мэра Курбатова после операции

Состояние мэра Кисловодска Александра Курбатова стабилизировалось после операции, но все еще остается тяжелым. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Операцию Курбатову провели после тяжелой травмы головы из-за падения с электросамоката. В реанимацию больницы мэр был доставлен 12 июня без сознания. В Кисловодск приехала дополнительная бригада врачей для помощи местным медикам.

«По поручению губернатора Владимира Владимирова из Ставрополя прибыла бригада врачей во главе с министром здравоохранения Ставропольского края Владимиром Колесниковым и специалисты Национального медицинского исследовательского цента нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко», — рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Курбатов впал в кому после падения с электросамоката. По данным телеканала, в транспортировке в столицу мэр пока не нуждается, но такое решение все же может быть принято.

Александр Курбатов занимает пост главы города Кисловодска с декабря 2015 года.