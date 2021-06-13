В Москве впервые с декабря выявили больше 7,7 тыс. новых случаев коронавируса

В Москве за прошедший день выявили 7 704 новых случая коронавируса, это максимальное значение с 24 декабря, сообщает оперштаб в Telegram-канале.

Также за сутки вылечились 3 038 пациентов, скончались 69, 1 573 зараженных госпитализировали. На аппаратах ИВЛ находятся 506 человек.

За весь период пандемии коронавирус подтвердился у 1 234 717 жителей Москвы, выздоровели 1 093 738, умерли 20 907.

Днем ранее инфекция была зафиксирована у 6 701 человека.

12 июня мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, который вводит новые ограничения, связанные с коронавирусом. Из-за роста числа заражений 15-19 июня объявлены выходными днями. С 13 по 20 июня не будут работать детские игровые комнаты и фуд-корты в торговых центрах и других общественных местах. Также будут закрыты аттракционы в парках. Кроме того, ограничивается работа ночных заведений и ресторанов.