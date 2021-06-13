В Роструде рассказали, как можно уволиться без отработки

Отрабатывать две недели перед увольнением в некоторых случаях не обязательно, а расторгнуть трудовой договор можно в день подачи заявления. Об этом сообщается на сайте Роструда.

В частности, одним из поводов для увольнения без отработки может быть выход работника на пенсию. По данным ведомства, если человек увольняется по собственному желанию в связи с выходом на пенсию, работодатель обязан отпустить его в день, указанный в его заявлении.

Зачисление абитуриента в вуз или призыв молодого человека в армию тоже являются основанием для немедленного увольнения.

Также работник может уволиться день в день, если работодатель нарушил трудовое право, например, задержал зарплату, не перечислил отпускные вовремя (он обязан сделать это в течение трех дней). В этих случаях суд и трудовая инспекция встанут на сторону работника при условии, что нарушения работодателя к моменту увольнения были установлены.

При этом стороны могут просто договориться друг с другом о завершении трудового договора раньше срока, установленного законом, отметили в ведомстве.

По данным Роструда, беременные женщины, матери с малолетними детьми, родители детей-инвалидов тоже имеют право на расторжение договора день в день.

Ранее глава Роструда Михаил Иванков сообщил о снижении задолженности по зарплатам в России, а также уменьшении количества несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями в 2020 году.