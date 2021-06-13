Китайские СМИ назвали главные приемы русских для избавления от похмелья

Китайское СМИ опубликовало статью о главных способах избавления от похмелья, к которым прибегают русские. Об этом сообщает портал Sohu.

По данным издания, самый распространенный метод называется «разгон». Согласно ему, перед употреблением других видов алкоголя нужно выпить стопку водки, чтобы «разогнать» организм и подготовить его к остальной выпивке.

Также от похмелья можно избавиться с помощью рассола от огурцов или квашеной капусты. Йогурт также может помочь с избавлением от неприятных симптомов.

По мнению автора статьи, россияне заранее, прямо во время застолья принимают меры, чтобы не иметь похмелья на следующее утро. Для этого они пьют водку, закусывая солеными огурцами, а минеральной водой и кока-колой разбавляют алкоголь.

Ранее британский диетолог Аманда Калленберг указала простой способ победить похмелье. Она рассказала, что алкоголь, обладая мочегонным эффектом, избавляет человеческое тело от жидкости. Медик добавила, что из-за обезвоживания организм не может расщепить поступившие со спиртным токсины.