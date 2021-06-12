Мэр Кисловодска госпитализирован после падения с электросамоката

Глава администрации Кисловодска Александр Курбатов был доставлен в больницу с тяжелой травмой головы. Сейчас за его жизнь борются врачи, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Instagram.

«Сегодня в Кисловодске — происшествие с главой города Александром Вячеславовичем Курбатовым. Очень неудачное падение с электросамоката. Состояние тяжелое», — написал губернатор.

Владимиров добавил, что мэра Кисловодска уже оперируют.

«Глубоко сопереживаю семье Александра Вячеславовича. Мы все сейчас надеемся на лучшее», — заключил губернатор.

В настоящий момент неизвестно, где упал с электросамоката Курбатов и что стало причиной инцидента.

Александр Курбатов занимает пост главы города Кисловодска с декабря 2015 года.

Ранее в Москве ограничили скорость электросамокатов. Кроме того, обновленные правила регламентируют отдельные требования к инфраструктуре операторов проката — общее количество и распределение самокатов по столице. Вводится ограничение на количество до 10 000 электросамокатов у одного сервиса, при этом 30% самокатов должны располагаться внутри Садового кольца.