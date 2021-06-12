В Оперштабе разъяснили новые ограничения по коронавирусу

Руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова дала пояснения по введенным ограничением против Covid-19.

По ее словам, с 15 по 19 июня не будут работать сотрудники тех организаций, которые обычно не работают по выходным дням (воскресеньям). Ограничения не распространяются на предприятия непрерывного цикла, а также на те учреждения, деятельность которых не может быть ограничена в соответствии с распоряжением президента России. Речь идет о продуктовых магазинах, аптеках, медицинских организациях, а также тех, кто осуществляют неотложные ремонтные работы и предоставляют финансовые услуги.

Все городские поликлиники, больницы, медицинские учреждения, а также детские сады продолжат свою работу в привычном режиме. Временно приостановят свою деятельность городские учреждения дополнительного образования.

С 13 по 20 июня приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов. Рестораны, кафе, бары, ночные клубы, дискотеки, караоке, боулинг и другие развлекательные заведения не будут принимать посетителей в ночное время 23.00 до 6.00. Исключение составит обслуживание на вынос.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым 15-19 июня будут выходными днями.