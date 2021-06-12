Ученые заявили об изменении основных симптомов коронавируса

Головная боль, насморк и боль в горле стали наиболее распространенными симптомами, на которые жалуются заболевшие COVID-19. Об этом следует из исследования, проведенного учеными из Королевского колледжа Лондона, сообщает Mirror.

Проект ZOE, стартовавший в начале пандемии, занимается отслеживанием симптомов людей по всему миру. В настоящее время эксперты полагают, что вирус «действует по-другому».

Национальная служба здравоохранения Великобритании по-прежнему включает высокую температуру, кашель, потерю обоняния и вкуса в число основных симптомов заболевания коронавирусом. Однако ученые из Королевского колледжа в Лондоне считают, что новый «вариант Дельта» мог изменить эти симптомы.

Профессор генетической эпидемиологии Тим Спектор отметил, что «индийский вариант» SARS-CoV-2 больше напоминает обычную простуду. По его словам, люди, у которых наблюдается набор новых симптомов, должны обязательно пройти тестирование, чтобы предотвратить распространение COVID-19.

«Человек не осознает этого. Он думает, что у него какая-то сезонная простуда, и ходит на вечеринки, заражая других. Мы изучаем основные признаки инфекции. И теперь они не такие же, как раньше», — заявил профессор.

Ранее ученые Управления здравоохранения Англии (Public Health England, PHE) выяснили, что индийский штамм коронавируса Delta на 60% заразнее, чем выявленный осенью 2020 года кентский вариант Alpha, который привел к третьей волне пандемии в Европе.