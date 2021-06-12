В России выросла смертность от алкоголя

В 2020 году в России от причин, связанных с алкоголем, скончались 50 435 человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Годом ранее от алкоголя умерли 47 427 человек. При этом в 2019 году было зарегистрировано уменьшение смертности от алкоголя почти на 2% по сравнению с 2018 годом, когда по этой причине не стало 48 786 человек.

Также в минувшем году выросло число смертей, связанных с психическими расстройствами и расстройствами поведения — 24 159 человек против 19 440 в 2019 году. Как и в случае со смертями, связанными с алкоголем, увеличение количества смертей в этой графе произошло вслед за снижением, зафиксированным по сравнению с 2018 годом, когда психические расстройства стали причиной гибели 20 619 человек.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, какой фактор оказывает наибольшее влияние на рост числа летальных исходов среди мужчин.