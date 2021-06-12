Украинский журналист выругался матом во время поздравления россиян

Украинский журналист Виктор Майстренко нецензурно высказался во время обращения депутата Харьковского горсовета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Андрея Лесика к россиянам.

«Сегодня 12 июня, День России. От себя лично, от партии ОПЗЖ поздравляю россиян с их днем, главным праздником», — сказал парламентарий в эфире телеканала NewsOne.

Эти слова вывели из себя Майстренко, который нецензурно выругался в ответ.

Журналист заявил, что Киев «находится в состоянии войны» с Москвой и «начать дружить с Россией» можно только при одном условии.

В свою очередь Лесик ответил, что Майстренко говорит глупости «вместо того, чтобы сглаживать ситуацию, которую семь лет искусственно раздували».