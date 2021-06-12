Переболевшим коронавирусом советуют воздержаться от отпуска со сменой часовых поясов

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов посоветовал переболевшим коронавирусом воздержаться от отпуска с длительным перелетом и сменой часовых поясов. Об этом сообщает ТАСС.

«Резкой смены климатических условий, длительного перелета стоит избегать. В Таиланд если полететь, девять часов лететь, потом смена часовых поясов. Это все нагрузка, стресс», — сказал он.

При этом специалист уточнил, что многое зависит от тяжести перенесенного заболевания, наличия постковидного синдрома и индивидуальных особенностей организма. От поездки с многочасовым перелетом стоит воздержаться при проблемах с давлением или памятью. По мнению Жемчугова, таким пациентам лучше поехать в санаторий в своей широте и пройти курс реабилитации.

В свою очередь врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков заявил, что риск постковидных осложнений есть у каждого второго переболевшего старше 50 лет, поэтому в ближайший месяц после выздоровления не рекомендуется никуда выезжать и менять климат.

Доктор считает, что отдых в таком случае должен быть спокойным с умеренной физической активностью и правильным питанием.

Ранее россиянам дали рекомендации по восстановлению при постковидном синдроме.