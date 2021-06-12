Белый дом получил письмо с просьбой помиловать российского летчика Ярошенко

Белый дом получил письмо от родственников осужденного в США российского летчика Константина Ярошенко с просьбой о помиловании, сообщила его супруга Виктория Ярошенко в беседе с ТАСС.

«Соответствующее уведомление пришло», – рассказала жена осужденного россиянина.

Ранее сообщалось, что супруга и дочь Ярошенко направили президенту Соединенных Штатов Джо Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену просьбу о помиловании летчика. При этом изначально американское посольство в Москве не приняло это обращение.

Константин Ярошенко был задержан в Либерии в 2010 году. В 2011 году в США его приговорили к 20 годам тюремного заключения, признав виновным в сговоре с целью организации поставки наркотиков. Он отбывает отбывает срок в тюрьме в городе Данбери, штат Коннектикут. Вашингтон отказал россиянину в депортации на родину.