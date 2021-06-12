Словакия отказалась от новых закупок «Спутника V»

Власти Словакии не планируют снова закупать российскую вакцину от коронавируса нового типа «Спутник V», сообщил министр иностранных дел страны Иван Корчок. Его слова приводит Slovensko.

«Сегодня мы видим, что количество тех, кто хотел бы пройти вакцинацию «Спутников», значительно снизилось», — заявил глава словацкого МИДа.

По его словам, на данный момент интерес к вакцинации российски препаратом проявили от 5 до 6 тысяч человек, при этом в стране имеется запас из 200 тысяч доз «Спутника V» и необходимости в закупке дополнительных доз нет.

Ранее министерство здравоохранения Словакии сообщило о начале использования в стране «Спутника V».

Словакия получила первую партию российской вакцины 1 марта. В связи с тем, что Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) пока не определилось со статусом «Спутника V», в Словакии произошел правительственный кризис, в результате которого со своего поста ушел премьер-министр Игорь Матович.

В апреле Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что из-за нарушений контракта просил вернуть партию российского лекарства «Спутник V». В дальнейшем вакцину планировалось использовать в других странах. При этом разработчики вакцины были не против, чтобы Словакия опубликовала контракт на поставку препарата.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».