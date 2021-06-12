Синоптики пообещали возвращение летней погоды в ЦФО

Летняя погода вернется в регионы Центрального федерального округа (ЦФО), в который входит Москва, в понедельник, 14 июня. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«Будет 24-26 градусов тепла днем, ночные температуры будут 13-15 градусов тепла. Облачность будет уже переменной, а дожди лишь местами», – рассказал эксперт.

При этом, по его словам, погода «повеселеет» уже в воскресенье, 13 июня.

«Будут продолжительные периоды солнечного сияния, поэтому температура днем повысится до 23-25 градусов тепла. Кратковременные дожди еще будут, но порывов ветра не будет уже таких», – заявил Вильфанд.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам жару до +30°C во второй половине июня. По его словам, после 15 июня в центральную Россию и центральный регион придет более сухой и прогретый воздух.