В «Москва-Сити» девушка выпала с 86 этажа башни «Евразия»

Из окна 86 этажа башни «Евразия» в «Москва-Сити» выпала девушка, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Около 16:55 21-летняя девушка выпала из окна 86 этажа башни «Евразия» на Пресненской набережной в комплексе Москва-Сити», — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства гибели девушки устанавливаются, следователи проводят проверку.

По данным РЕН.ТВ, погибшую звали Диана Белорукова. Она приехала в столицу из Казахстана.

Ранее Пресненский суд столицы приговорил фигурантов дела о стрельбе в «Москва-Сити» Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова к 16 и 15 годам колонии. Драка со стрельбой произошла в ноябре 2017 года в ресторане в башне «Око». Тогда один человек был убит и еще пятеро пострадали. Причиной стала перепалка.