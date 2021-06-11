В аризонской тюрьме собираются казнить заключенных газом из Освенцима

В аризонской Флоренции, в «Доме Смерти» местной тюрьмы, где приводятся в исполнение смертные приговоры, после переоборудования помещения заключенных планируют казнить синильной кислотой — отравляющим веществом, которое использовалось в концентрационном лагере Освенцим, сообщает The Daily Mirror.

Против этого выступил Американский еврейский комитет, назвав использования синильной кислоты недопустимой.

«Независимо от того, поддерживает ли кто-либо смертную казнь в целом, в американском обществе существует общее мнение о том, что газу, разработанному как пестицид и используемому для уничтожения евреев, нет места в системе отправления уголовного правосудия», — заявили в еврейском комитете.

В последний раз газовую камеру в флорентийской тюрьме использовали 22 года назад, когда был казнен убийца Уолтер Лагранд. Из-за, предположительно, нарушений при процедуре казни, Лагранд на протяжении некоторого времени перед смертью испытывал сильнейшие боли, вызванные отравлением газом, который должен был убить его почти мгновенно.

Случай с Лаграндом поднял общественный резонанс, из-за которого приведение в исполнение смертных приговоров в Аризоне было приостановлено. Согласно местным законам, приговоренные к казни заключенные имеют право выбрать между газовой камерой и смертельной инъекцией.

В лагере смерти Освенцим (также известен как Аушвиц) погибли не менее 1 000 000 заключенных, в том числе евреи, поляки, цыгане, советские военнопленные и граждане.