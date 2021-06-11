В Москве ограничили скорость электросамокатов

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы заявил о подготовке новой редакции правил работы сервисов краткосрочной аренд-шеринга электрических самокатов, которая ограничит их скорость движения, сообщает «Интерфакс».

«Мы подготовили обновленные правила работы (...) сервисов «шеринга» электросамокатов. Операторы внедрят их в течение недели», — указано в сообщении департамента.

Новые правила ограничат скорость электрических самокатов до 25 км/ч. Кроме того, в Москве, в парках и территориях рядом с ними, а также в «наиболее проблемных зонах», скорость электросамокатов будет автоматически сокращаться до 15 км/ч. На данный момент, в российской столице существует в общей сложности 45 таких зон.

Кроме того, обновленные правила регламентируют отдельные требования к инфраструктуре операторов проката — общее количество и распределение самокатов по Москве.

Вводится ограничение на количество до 10 000 электросамокатов у одного сервиса, при этом 30% самокатов должны располагаться внутри Садового кольца, еще 30% — в промежутку между Садовым и 3-м транспортным кольцом (ТТК), а оставшиеся 40% — за пределами ТТК.

Ранее в Петербурге запретили использовать электросамокаты пьяным и подросткам.