«ЭпиВакКорона» стала халяльной

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Фотография вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра... Фотография вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра...
Фотография вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра...
Центр «Вектор»

Российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», созданная научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», получила сертификат о халяльности, сообщает РЕН.ТВ со ссылкой на Совет муфтиев России.

«На основании представленных документов специалистами МЦСиС «Халяль» принято заключение о соответствии вакцины «ЭпиВакКорона» стандарту «Халяль» Духовного управления мусульман и Совета муфтиев России», — рассказали в организации.

В заключении Совета муфтиев указано, что составляющие вакцины «бактерии относятся к категории микроорганизмов и не являются запретными», а среда для культивирования этих бактерий также является разрешенной для мусульман.

Халяль — это понятие в исламе, которое обозначает дозволенные и разрешенные продукты для употребления мусульманами, противоположным понятием является «харам» — запрещенные продукты.

Ранее стало известно, что в России выпустили свыше 3 млн доз вакцины «ЭпиВакКорона».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».