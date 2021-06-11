«ЭпиВакКорона» стала халяльной

Российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», созданная научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», получила сертификат о халяльности, сообщает РЕН.ТВ со ссылкой на Совет муфтиев России.

«На основании представленных документов специалистами МЦСиС «Халяль» принято заключение о соответствии вакцины «ЭпиВакКорона» стандарту «Халяль» Духовного управления мусульман и Совета муфтиев России», — рассказали в организации.

В заключении Совета муфтиев указано, что составляющие вакцины «бактерии относятся к категории микроорганизмов и не являются запретными», а среда для культивирования этих бактерий также является разрешенной для мусульман.

Халяль — это понятие в исламе, которое обозначает дозволенные и разрешенные продукты для употребления мусульманами, противоположным понятием является «харам» — запрещенные продукты.

Ранее стало известно, что в России выпустили свыше 3 млн доз вакцины «ЭпиВакКорона».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».