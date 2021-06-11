Ученые сравнили заразность индийского и британского штаммов COVID-19

Ученые Управления здравоохранения Англии (Public Health England, PHE) выяснили, что индийский штамм коронавируса Delta на 60% заразнее, чем выявленный осенью 2020 года кентский вариант Alpha, который привел к третьей волне пандемии в Европе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Согласно оценкам PHE, применяемые вакцины менее эффективны — на 17% — против варианта Delta в сравнении с вариантом Alpha после первой дозы прививки. Однако наблюдается лишь небольшое снижение эффективности после применения второй дозы вакцины, следовательно, главной защитой от варианта Delta является полная вакцинация», — сказано в сообщении организации.

По данным Управления, индийский штамм активно распространяется в Великобритании — сегодня на него приходится 90% случаев новых заражений. Общее количество заражений в стране также растет — за прошлую неделю показатель увеличился на 70%, при этом второй день подряд в Британии регистрируется более 7 тыс. новых случаев, в то время как в мае фиксировалось от тысячи до двух.

Ранее ученые рассказали об опасных симптомах индийского штамма коронавируса.