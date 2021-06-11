Житель Улан-Удэ два года страдает от икоты

Житель Улан-Удэ Андрей Пичугин два года страдает от икоты. Об этом сообщает Mash.

«Первый приступ загадочной болезни случился в 2019 году, когда Андрей Пичугин отдыхал в Таиланде. Говорит, все было спокойно — без стрессов или непривычной еды. Периодически приступы повторялись, а совсем плохо стало после ковида», — пишет издание.

Мужчина перестает икать только тогда, когда тренируется и занимается спортом — икота прекращается, когда его пульс превышает 140 ударов в секунду. Житель Улан-Удэ уже обращался к неврологу, гастроэнтерологу и онкологу, но врачи не смогли установить диагноз. В ближайшее время Пичугин поедет на обследование в Москву.

Ранее британцу Крису Сэндсу, непрерывно икавшему в течение трех лет, была сделана операция по удалению опухоли мозга, которая, по мнению врачей, стала причиной недуга.