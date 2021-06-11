Москалькова призвала ООН и СЕ отреагировать на законопроект о «коренных народах» Украины

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила представителей ООН и Совета Европы отреагировать на внесение президентом Украины Владимиром Зеленским в парламент законопроекта «О коренных народах Украины», сообщает ТАСС.

Российский омбудсмен добавила, что на территории России мирно проживают более 100 разных национальностей и народностей, а статус коренных малочисленных народов позволяет сохранять культуру, изучать родной язык, заниматься традиционными промыслами.

«Печально наблюдать за тем, как ущемление прав русскоязычного населения в некоторых странах усугубляется еще больше. Права и свободы не просто нарушаются, но грубо попираются и игнорируются», — считает Москалькова.

По ее словам, подвергать дискриминации русских на Украине – значит считать львиную долю своих же сограждан «людьми второго сорта».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отрицательно относится к планам украинского коллеги Владимира Зеленского исключить русских из числа коренных народов Украины.

5 июня стало известно, что президент Украины внес в Верховную Раду законопроект «О коренных народах Украины», который определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации. При этом, русские не были указаны в законопроекте как «коренной народ».