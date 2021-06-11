В Гидрометцентре назвали сроки возвращения тепла в Центральную часть России

В Гидрометцентре рассказали, что жители Центрального федерального округа почувствуют потепление 13 июня. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам научного руководителя организации Романа Вильфанда, температура воздуха повысится на 1-2C° к началу следующей недели.

Специалист учреждения Марина Макарова подчеркнула, что дождей станет меньше. Осадки были связаны с южным циклоном, который на прошлой неделе и определял погоду.

«Начиная с воскресенья инициатива перейдет к циклону, который будет севернее Москвы перемещаться, а мы окажемся на его южной периферии, здесь изменится направление ветра, будет более теплый, относительно более сухой воздух», — пояснила она, отметив, что жары пока не будет.

Днем температура воздуха поднимется до 20-25C°, а ночи будут теплыми — в районе 10-15C°. Дни, по словам синоптика, будут солнечнее.

«Пока понедельник, вторник. Потом, поскольку у нас колебания, температура может начать понижаться. Мы пока будем располагаться в теплой части циклона, у нас будет 20-25C°, а потом все-таки проявится холодный фронт и какое-то понижение будет. Это надо будет уже смотреть, насколько будет интенсивное похолодание», — уточнила Макарова.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил о потеплении в Москве во второй половине июня.